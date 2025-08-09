Perfekte Premiere für die Frauen von Salzburg

Später Tor-Rausch! Salzburg zerlegt zehn Grazer
Was für ein Debüt der Frauen von Red Bull Salzburg! Die Truppe von Cheftrainer Dusan Pavlovic gewann in der ersten Runde des Cups bei Alberschwende mit 8:0.
Schon in der ersten Halbzeit machten die Damen der Bullen alles klar, führten im Ländle schon mit 4:0. Doch auch in der zweiten Hälfte drückten sie aufs Gas und erzielten vier weitere Treffer.
Die Salzburgerinnen sind für den Saisonstart definitiv gerüstet. Kommende Woche startet man mit einem Auswärtsspiel bei BW Linz/Kleinmünchen in die Bundesliga.
