Drogenlenker raste bei Polizeikontrolle davon

Ein 20-jähriger Autolenker ist in der Nacht auf Sonntag vor einer Polizeikontrolle in der Stadt Salzburg geflohen. Dabei fuhr er zu schnell und missachtete etliche Verkehrszeichen. Als die Beamten ihn stoppen konnten, wirkte er beeinträchtigt. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain, obendrein besaß der 20-Jährige keinen gültigen Führerschein. Er durfte nicht weiterfahren und wird angezeigt, berichtete die Polizei.