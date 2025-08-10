Drogenlenker raste bei Polizeikontrolle davon

Wilde Szenen in der Nacht auf Sonntag in der Stadt Salzburg! Ein 20-jähriger Salzburger geriet in eine Polizeikontrolle und raste einfach davon. Als in die Polizisten stoppen konnten, stellte sich heraus, dass er Drogen konsumiert hatte.
Ein 20-jähriger Autolenker ist in der Nacht auf Sonntag vor einer Polizeikontrolle in der Stadt Salzburg geflohen. Dabei fuhr er zu schnell und missachtete etliche Verkehrszeichen. Als die Beamten ihn stoppen konnten, wirkte er beeinträchtigt. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain, obendrein besaß der 20-Jährige keinen gültigen Führerschein. Er durfte nicht weiterfahren und wird angezeigt, berichtete die Polizei.
In Straßwalchen (Flachgau) kollidierte ein 17-jähriger Motorradfahrer mit dem stehenden Auto eines 31-Jährigen. Der Jugendliche wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht, er wies beim Alkotest 1,42 Promille auf. Ob er einen gültigen Führerschein für das Motorrad besitzt, werde noch abgeklärt, so die Polizei. Der 31-Jährige war nicht alkoholisiert und blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.
