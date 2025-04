Gemeinde will hohe Wohnkosten in Griff bekommen

„Wir bewegen uns in der Bevölkerungsentwicklung eher seitwärts“, berichtet Strobls Bürgermeister Harald Humer (SPÖ). Viele junge Bürger ziehe es in Richtung der Städte. Im Gegensatz dazu suchen immer mehr ältere Menschen die Ruhe am Wolfgangsee. Das treibt auch die Wohnpreise in die Höhe.