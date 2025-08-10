„Mit der Alm habe ich mir einen Traum erfüllt“

„Es war wirklich gar kein so ein schlechter Start“, sagt die dreifache Mutter und Bäuerin vom Lippbauer in Hintermuhr. Immer schon wollte sie die Almhütte auf der Muritzen wieder mit Leben füllen. Erbaut im Jahr 1926, ist sie seit den 1950er Jahren im Familienbesitz. Jahrelang hat Ingrid Genser die Hütte vermietet. Seit Juli ist sie täglich, außer Montag, auf der Hütte und kocht auf.