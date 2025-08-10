Vorteilswelt
Lippbauernalm in Muhr

„Mit der Alm habe ich mir einen Traum erfüllt“

Salzburg
10.08.2025 11:00
Ingrid Gensers Krapfen und Kasknödl sind ein Traum
Ingrid Gensers Krapfen und Kasknödl sind ein Traum

Ingrid Genser hat ein Abenteuer gewagt: Die Lungauerin bewirtschaftet – erstmals in der Geschichte – die Lippbauernalm in Hintermuhr. Für sie geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung.

„Der Juli war heuer eigentlich gar nicht so schlecht“, sagt Ingrid Genser und meint damit den vielen Regen. Die resche Lungauerin hat die regenreichen Wochen nämlich bestens genützt: Sie hat sich mit ihrer neuen Lebensaufgabe vertraut gemacht! Seit Anfang Juli bewirtschaftet die 41-Jährige nämlich die Lippbauernalm in Muhr.

Ein Ausflug auf die Lippbauernalm lohnt sich – Achtung: Montag ist Ruhetag.
Ein Ausflug auf die Lippbauernalm lohnt sich – Achtung: Montag ist Ruhetag.

„Es war wirklich gar kein so ein schlechter Start“, sagt die dreifache Mutter und Bäuerin vom Lippbauer in Hintermuhr. Immer schon wollte sie die Almhütte auf der Muritzen wieder mit Leben füllen. Erbaut im Jahr 1926, ist sie seit den 1950er Jahren im Familienbesitz. Jahrelang hat Ingrid Genser die Hütte vermietet. Seit Juli ist sie täglich, außer Montag, auf der Hütte und kocht auf.

Der Karwassersee ist rund eine Stunde entfernt.
Der Karwassersee ist rund eine Stunde entfernt.

Kurze Wanderung mit Verlängerungsmöglichkeit
„Ich habe mir damit wirklich einen Jugendtraum erfüllt“, so die Neu-Almwirtin. Ihre Bauernkrapfen, Kasknödl und Lungauer Rahmkoch sind eine Sensation. Dass die Zutaten alle aus der Region stammen, das braucht man nicht dazu sagen.

Nur auf der Brettljause liegen neben Speck, Verhackertem und Hirschwürstel auch noch feine Streifen von Bündnerfleisch. Der Käse kommt wieder aus dem Lungau. Auf der Lippbauernalm grasen nämlich nur rund ein Dutzend Mutterkühe, deren Milch für den eigenen Nachwuchs reserviert ist. Mit Pferden und Kühen anderer Bauern teilen sich die Lippbauer-Kühe die Gemeinschaftsweidefläche Muritzen.

Wer auf die Lippbauernalm möchte, kann vom Parkplatz Muritzen in 15 Minuten herauf wandern. Eine Tour bis zum wunderschönen Karwassersee ist überaus lohnend. Die Einkehr bei Ingrid Genser am Rückweg dann dafür wirklich verdient.

