„Mit der Alm habe ich mir einen Traum erfüllt“

Ingrid Genser hat ein Abenteuer gewagt: Die Lungauerin bewirtschaftet – erstmals in der Geschichte – die Lippbauernalm in Hintermuhr. Für sie geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung.
„Der Juli war heuer eigentlich gar nicht so schlecht“, sagt Ingrid Genser und meint damit den vielen Regen. Die resche Lungauerin hat die regenreichen Wochen nämlich bestens genützt: Sie hat sich mit ihrer neuen Lebensaufgabe vertraut gemacht! Seit Anfang Juli bewirtschaftet die 41-Jährige nämlich die Lippbauernalm in Muhr.
„Es war wirklich gar kein so ein schlechter Start“, sagt die dreifache Mutter und Bäuerin vom Lippbauer in Hintermuhr. Immer schon wollte sie die Almhütte auf der Muritzen wieder mit Leben füllen. Erbaut im Jahr 1926, ist sie seit den 1950er Jahren im Familienbesitz. Jahrelang hat Ingrid Genser die Hütte vermietet. Seit Juli ist sie täglich, außer Montag, auf der Hütte und kocht auf.
Kurze Wanderung mit Verlängerungsmöglichkeit
„Ich habe mir damit wirklich einen Jugendtraum erfüllt“, so die Neu-Almwirtin. Ihre Bauernkrapfen, Kasknödl und Lungauer Rahmkoch sind eine Sensation. Dass die Zutaten alle aus der Region stammen, das braucht man nicht dazu sagen.
Nur auf der Brettljause liegen neben Speck, Verhackertem und Hirschwürstel auch noch feine Streifen von Bündnerfleisch. Der Käse kommt wieder aus dem Lungau. Auf der Lippbauernalm grasen nämlich nur rund ein Dutzend Mutterkühe, deren Milch für den eigenen Nachwuchs reserviert ist. Mit Pferden und Kühen anderer Bauern teilen sich die Lippbauer-Kühe die Gemeinschaftsweidefläche Muritzen.
Wer auf die Lippbauernalm möchte, kann vom Parkplatz Muritzen in 15 Minuten herauf wandern. Eine Tour bis zum wunderschönen Karwassersee ist überaus lohnend. Die Einkehr bei Ingrid Genser am Rückweg dann dafür wirklich verdient.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.