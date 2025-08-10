Radiologie wandert vom Spital zurück in die Praxis

Kassenleistung am Ritzensee läuft aus

Bei der Ärztekammer sieht man den Schritt, doch wieder eine Kassenordination anzubieten, positiv. Der beste Bewerber habe sich durchgesetzt, heißt es bei der ÖGK. In der Privatklinik Ritzensee, die derzeit noch an die Tauernklinik angegliedert ist, werden ab 2026 keine Kassenleistungen mehr angeboten. Die Privatklinik also bald nur noch privat? „Es hat jetzt die Schaffung der Salzburger Gesundheitsholding Priorität“, so Carina Kohlberger-Flöck, Geschäftsführerin der „Gesundheit Innergebirg“, Mutter mehrerer Gesellschaften. Dann werde man die Versorgung anpassen.