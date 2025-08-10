Vorteilswelt
Neue Kassen-Ordination

Radiologie wandert vom Spital zurück in die Praxis

Salzburg
10.08.2025 09:30
In der Vitalclinic an der Leogangerstraße sind schon mehrere Ärzte untergebracht: ab Oktober ...
In der Vitalclinic an der Leogangerstraße sind schon mehrere Ärzte untergebracht: ab Oktober auch ein Radiologe.(Bild: Salzmann Sabine)

Vor zehn Jahren wanderte die radiologische Versorgung im Pinzgau zum Tauernklinikum. Jetzt ist für Saalfelden wieder eine Kassen-Ordination am Start. Die Eröffnung in der Vitalclinic ist für Oktober geplant.

0 Kommentare

Vor mittlerweile zehn Jahren war im Pinzgau ein Streit über die radiologische Versorgung entbrannt. Die Gesundheitskasse ließ die Kassenverträge von den beiden Röntgenärzten in Saalfelden und Zell am See auslaufen und plante eine Eingliederung in das Tauernklinikum. Kritiker sahen die Versorgungssicherheit in Gefahr. Von Röntgen bis zur Brustuntersuchung wanderte alles ins Spital mit den Standorten Zell, Mittersill und der Privatklinik Ritzen in Saalfelden. In Zell gab es nach einer Pause doch wieder eine Kassenpraxis im Zentrum.

Ordination übernimmt Kassenversorgung
Jetzt rudert die Gesundheitskasse auch in Saalfelden zurück. Es wurde doch wieder eine Kassenstelle ausgeschrieben. Mit Oktober wird Imre Vasvary seine Ordination am Standort Vitalclinic eröffnen. Noch steckt der Arzt voll in den Vorbereitungen. „Das Gebiet ist groß. Ich freue mich schon“, sagt er. In puncto Brustkrebsvorsorge hat er große Pläne: „Leider ist die Rücklaufquote derzeit gering. Ich möchte, dass wir in der Region künftig vorne dabei sind.“

Kassenleistung am Ritzensee läuft aus
Bei der Ärztekammer sieht man den Schritt, doch wieder eine Kassenordination anzubieten, positiv. Der beste Bewerber habe sich durchgesetzt, heißt es bei der ÖGK. In der Privatklinik Ritzensee, die derzeit noch an die Tauernklinik angegliedert ist, werden ab 2026 keine Kassenleistungen mehr angeboten. Die Privatklinik also bald nur noch privat? „Es hat jetzt die Schaffung der Salzburger Gesundheitsholding Priorität“, so Carina Kohlberger-Flöck, Geschäftsführerin der „Gesundheit Innergebirg“, Mutter mehrerer Gesellschaften. Dann werde man die Versorgung anpassen.

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Salzburg

