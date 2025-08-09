Nach Kantersieg geht‘s an die türkische Riviera

„Wenn du 5:0 gewinnst, war offenbar einiges dabei, was gut war. Wenn die Partie 9:1 oder 9:2 ausgegangen wäre, hätte sich auch keiner beschweren dürfen“, sagte Schwarzachs Übungsleiter Mario Krimbacher, der den Kantersieg ab heute mit seiner Familie an der türkischen Riviera nachfeiert. „Das brauche ich jetzt“, atmete Krimbacher durch. Im Cup-Duell mit Kuchl am Mittwoch (19) springt Co-Trainer Matthias Durakoviv ein.