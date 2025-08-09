Vorteilswelt
Schwarzach geigt auf!

Nach Kantersieg geht‘s an die türkische Riviera

Salzburg
09.08.2025 22:18
Ab in den Süden! Schwarzach-Trainer Krimbacher fliegt nach dem Kantersieg gegen Hallwang in den ...
Ab in den Süden! Schwarzach-Trainer Krimbacher fliegt nach dem Kantersieg gegen Hallwang in den Urlaub.(Bild: Tröster Andreas)

Neo-Salzburgligist Schwarzach bleibt Leader Bramberg auf den Fersen. Die Pongauer fertigten am Samstag Hallwang mit 5:0 ab und rangieren auf einem starken zweiten Platz. Auch einen Auswärtssieg und ein Unentschieden gab es am Samstag. 

0 Kommentare

Satte zwölf Treffer in drei Partien fielen am Samstag in der Salzburger Liga. Während sich Bürmoos und Hallein mit einem 1:1 die Punkte teilten, gewann Leader Bramberg in Straßwalchen mühelos mit 4:1. Nico Lukasser-Weitlaner steuerte dabei einen Hattrick bei. Für eine noch klarere Nummer sorgte Aufsteiger Schwarzach gegen Hallwang.

Bozic-Doppelpack führt Schwarzach zu Sieg
Die Pongauer schenkten den Flachgauern gleich fünf Stück ein und sicherten sich einen 5:0 Erfolg. Ofensberger, Pamminger, Muslija und Doppelpacker Bozic waren für das Drehbuch zum Kantersieg verantwortlich. Doppelt bitter: Hallwang musste schon vor der Partie auf Torhüter Tobias Hauser verzichten, der sich beim Aufwärmen verletzte und durch Fabian Gabriel Guerra ersetzt wurde.

„Wenn du 5:0 gewinnst, war offenbar einiges dabei, was gut war. Wenn die Partie 9:1 oder 9:2 ausgegangen wäre, hätte sich auch keiner beschweren dürfen“, sagte Schwarzachs Übungsleiter Mario Krimbacher, der den Kantersieg ab heute mit seiner Familie an der türkischen Riviera nachfeiert. „Das brauche ich jetzt“, atmete Krimbacher durch. Im Cup-Duell mit Kuchl am Mittwoch (19) springt Co-Trainer Matthias Durakoviv ein.

Salzburg

Folgen Sie uns auf