Auch am Land ist Kunst mehr als nur Liebhaberei

Es braucht eine ordentliche Portion Pioniergeist. Das bewiesen vor nunmehr mehr als 20 Jahren eine Handvoll Kulturbegeisterter in der Kunstbox in Seekirchen. Die Höhepunkte? „Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. In so vielen Projekten steckt unsere Herzblut-Arbeit“, betonen die Gründer Verena und Leo Fellinger. Bestes Beispiel ist die Vokalszene, die die Fellingers nach Seekirchen holten. Vom „Ich-kann-nicht-singen-Chor“ bis zum Vocal-Coaching entwickelte sich eine große Bandbreite. Das Engagement geht bis zur Machbarkeitsstudie für ein Sprachmuseum.