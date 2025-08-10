Vorteilswelt
Rege Kultur-Szene

Auch am Land ist Kunst mehr als nur Liebhaberei

Salzburg
10.08.2025 17:30
Klang-Genüsse quer durch verschiedene Musikrichtungen: Auch das Duo Sonoma trat im Emailwerk in ...
Klang-Genüsse quer durch verschiedene Musikrichtungen: Auch das Duo Sonoma trat im Emailwerk in Seekirchen auf.

Wer Kultur in die Regionen bringen will, braucht das richtige Feuer und das Durchhaltevermögen. Wie geht es den Initiativen in Salzburg? Wie steht es um ihre Finanzen und Zukunftspläne?

Es braucht eine ordentliche Portion Pioniergeist. Das bewiesen vor nunmehr mehr als 20 Jahren eine Handvoll Kulturbegeisterter in der Kunstbox in Seekirchen. Die Höhepunkte? „Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. In so vielen Projekten steckt unsere Herzblut-Arbeit“, betonen die Gründer Verena und Leo Fellinger. Bestes Beispiel ist die Vokalszene, die die Fellingers nach Seekirchen holten. Vom „Ich-kann-nicht-singen-Chor“ bis zum Vocal-Coaching entwickelte sich eine große Bandbreite. Das Engagement geht bis zur Machbarkeitsstudie für ein Sprachmuseum.

Zitat Icon

Wir sind total glücklich, dass es gelungen ist, ein Führungsteam aus den eigenen Reihen zu entwickeln, das ist keine Selbstverständlichkeit.

Verena und Leo Fellinger, Kulturpioniere in Seekirchen

Neues Führungstrio in Seekirchen: David Knapp, Melina Fellinger und Nicole Hansel
Neues Führungstrio in Seekirchen: David Knapp, Melina Fellinger und Nicole Hansel(Bild: Emailwerk/Fellinger)

Herausfordernd sei die finanzielle Situation von Kulturarbeit generell. „Man hat den Eindruck, dass sich alle nur mit Sparen beschäftigen“, sagen die Fellingers. Jeder in Kunst und Kultur investierte Euro komme vielfach zurück, bis zum vierfachen Wert. Froh sind sie, dass die Zukunft geklärt ist. Tochter Melina Fellinger, David Knapp und Nicole Hansel übernehmen.

Pioniergeister beleben Kulturszene in Salzburg
In Radstadt ruht die Kulturarbeit auf den Schultern von Elisabeth Schneider vom Kulturkreis „Im Zentrum“ und ihrem Team. „Es war damals eine Aufbruchszeit. Man wollte urbanes Flair aufs Land bringen“, sagt sie über ihre Anfänge in den 1990ern. Kultur am Land sei ein Kraftakt, auch weil sich das Programm nicht rein über Eintritte finanzieren lasse. Der historische Turm als Veranstaltungsort ist Markenzeichen.

Zitat Icon

Beim Kulturangebot geht es um das Gemeinschaftserlebnis. Man hat auch die Möglichkeit, Ortskerne zu beleben.

Elisabeth Schneider, Kulturkreis „Das Zentrum“ in Radstadt

Zeughaus am Turm in Radstadt: Ort, wo viel Kultur passiert.
Zeughaus am Turm in Radstadt: Ort, wo viel Kultur passiert.(Bild: Museum Kapzinerturm)

Andere wiederum hören in der schwierigen Finanzlage auf: „Leider kommt es zu keiner Neuauflage der Krimmler Theaterwanderung – außer ein Lottogewinn fällt ins Haus“, heißt es beim teatro caprile, das Publikum quer durch Österreich zum Wandern einlädt.

Zitat Icon

Die Kulturarbeit ist am Land herausfordernd. Die Fördergeber sind weiter entfernt, das macht es oft schwierig. Wir sind mittlerweile seit 40 Jahren da und haben auch viele neue Formate entwickelt.

Christian Vötter, Tauriska Neukirchen

Bestand haben der Verein Tauriska und das Cinetheatro in Neukirchen – auch nach der Ära von Pionier Charly Rabanser. Eine neue Theatergruppe steht in den Startlöchern. Und Tauriska-Chef Christian Vötter verrät über die Zukunft: „Unsere Tochter steht in den Startlöchern. Sie wird noch mehr in die Kulturvermittlung gehen.“ Kunst und Kultur auf Rezept soll der Jugend beim Start ins Leben helfen.

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
