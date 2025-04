Zuckerberg erwog 2018 Trennung von Instagram

Bericht: Meta bot Zahlung von 450 Millionen Dollar an

Zuckerberg suchte in den vergangenen Monaten auffällig die Nähe zu US-Präsident Donald Trump – der im Prinzip die Macht hätte, die FTC zu einem Rückzieher zu bewegen. US-Medienberichten appellierte der Facebook-Gründer auch direkt an den Präsidenten bei einem Treffen.