Vaterfreuden bei Cvetko vor Kärnten-„Heimkehr“

Ex-Klagenfurt-Mittelfeldmotor Christopher Cvetko spricht über seine Rückkehr zu Blau-Weiß Linz, spürt noch etwas Rivalität vor dem Duell am heutigen Sonntag mit dem WAC, wird bald Papa – und wartet noch immer auf Geld aus Klagenfurt. Und: WAC hat auch einen jungen Linksverteidiger – erneut aus Nigeria – an der Angel.
Ganze fünf Jahre lief Christopher Cvetko (28) in seiner Heimat für die Austria Klagenfurt auf. Mit dem Bundesliga-Abstieg war aber auch diese Ära beendet und sein Vertrag ausgelaufen. „Wenn dein Kontrakt ausläuft, musst du schauen, wo du unterkommst. Die finanzielle Situation des Klubs war leider ungeklärt – ein Spieler kann nicht ewig warten, bis mal ernsthafte Gespräche stattfinden“, seufzt „Cveti“.
Und so kehrte der Mittelfeldmotor zu Blau-Weiß Linz zurück – wo er bereits von 2016 bis 2018 spielte. In die Heimat seiner Herzdame Anna, die er heuer am Plöschenberg geheiratet hat – und die ihn im Jänner erstmals zum Papa macht!
Sportlich? „Nach zwei Niederlagen in Folge wollen wir jetzt am Sonntag beim WAC natürlich anschreiben. Aber die Wolfsberger haben so viel Qualität, den Kader gehalten und sich top verstärkt. Ich freue mich jedenfalls auf meine Rückkehr nach Kärnten – die ganze Familie wird da sein. Ein bisserl Rivalität ist ja noch da“, zwinkert Cvetko, der seine Verletzung an der Plantarfaszie nun überstanden hat.
„Es fehlt immer noch ein Teil des Geldes“
Noch immer nicht erledigt ist indes das Finanzielle mit Austria Klagenfurt! „Es wurde mir nur ein Teil des mir zustehenden Geldes überwiesen, also nur das Fixum. Der Rest fehlt nach wie vor. . .“
Nwaiwu wieder fit
Beim WAC? Da könnte Abwehr-Ass Nwaiwu nach seinem überraschenden Comeback (nach einem Innenbandriss im Knie) am Donnerstag gegen PAOK Saloniki (Kühbauer: „Ich habe mit Arzt und Spieler gesprochen, beide haben Grünlicht gegeben!“) durchaus in der Innenverteidigung beginnen, auch Neuzugang Dramé steht gegen die Linzer vor seiner Premiere – eventuell auf der Linksverteidiger-Position von Renner, der die bisherigen fünf Saisonpartien allesamt durchspielte.
Backup für Renner
Während mit Austin Uzondu (Nig/19) für die linke Seite ein Backup für Rene Renner in der WAC-Pipeline stecken soll, gibt sich Riegler ansonsten punkto Transfers sehr zurückhaltend. „Die Klubs verlangen einfach zu viel Ablöse! Wenn Nwaiwu fit ist und bis Winter bleibt, soll er den Sechser machen.“ Und Shon Weissman, mit dem WAC wohl weiter in der Europa League unterwegs wäre? „Ich halte weiter viel von ihm, Kontakt ist da.“ Ob er in jedem Fall kommt oder nur, wenn ein Mann aus dem Offensivbereich verkauft wird, steht in den Sternen.
