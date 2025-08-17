Vaterfreuden bei Cvetko vor Kärnten-„Heimkehr“

Backup für Renner

Während mit Austin Uzondu (Nig/19) für die linke Seite ein Backup für Rene Renner in der WAC-Pipeline stecken soll, gibt sich Riegler ansonsten punkto Transfers sehr zurückhaltend. „Die Klubs verlangen einfach zu viel Ablöse! Wenn Nwaiwu fit ist und bis Winter bleibt, soll er den Sechser machen.“ Und Shon Weissman, mit dem WAC wohl weiter in der Europa League unterwegs wäre? „Ich halte weiter viel von ihm, Kontakt ist da.“ Ob er in jedem Fall kommt oder nur, wenn ein Mann aus dem Offensivbereich verkauft wird, steht in den Sternen.