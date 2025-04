Mark Zuckerberg weist Monopolvorwürfe zurück

Das Verfahren gilt als Test für die Macht der Kartellwächter in der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC warf dem Unternehmen zum Auftakt des Verfahrens vor, sich mit dem Kauf von Instagram und WhatsApp Dominanz bei den sozialen Netzwerken gesichert zu haben. „Die Verbraucher haben keine vernünftigen Alternativen, an die sie sich wenden können“, sagte der Anwalt der FTC, Daniel Matheson, am Montag.