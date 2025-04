Riesige nackte Stahlfrau sorgt für Aufregung

Projekt scheiterte schon mehrfach

Der Weg der Statue nach San Francisco war nicht einfach. Eine geplante Aufstellung am National Mall in Washington, D.C. scheiterte an Bedenken wegen möglicher Schäden am Untergrund. Auch ein früherer Versuch, „R-Evolution“ am Union Square in San Francisco zu installieren, wurde aus ähnlichen Gründen abgelehnt.