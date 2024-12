Angriff auf Sexpuppen-Kunst von Pussy Riot

„Das ist kein Zufall“

Die Künstlerin glaubt, dass der Zeitpunkt des Vandalenakts nicht zufällig gewählt worden ist, sie sagt: „Meine Pussy Riot Sex Dolls Installation wurde in der Kapelle der Heiligen Jungfrau im OK Linz Museum in Linz, Österreich, angegriffen. Die Glastür der Kapelle wurde am Vorabend von Marias Empfängnis eingeschlagen – ein symbolisches Datum, das nicht ignoriert werden kann.“