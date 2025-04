Iran: Atomgespräche mit den USA haben begonnen

Gespräche in getrennten Sälen

Zum Auftakt des Dialogs unter Vermittlung des Sultanats nahmen in der Hauptstadt Maskat zwei Delegationen ihre Arbeit auf, wie ein Sprecher des iranischen Außenministeriums auf der Plattform X schrieb. Die Gespräche finden demnach in getrennten Sälen statt, wobei der Oman als Vermittler agiert und die Botschaften zwischen den Seiten kommuniziert.