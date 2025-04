Oman: Diskreter Vermittler in instabiler Region

Wenn in Nahost Konflikte drohen, läuten in Maskat die Telefone. Seit über zwei Jahrzehnten spielt das kleine Sultanat Oman eine bedeutende Rolle als Vermittler in einer der weltweit instabilsten Regionen. Am südöstlichen Zipfel der arabischen Halbinsel gelegen, setzt Oman dabei auf einen klaren Kurs: Freundschaft zu allen, Feindschaft zu keinem.