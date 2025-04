Wieso im Ski-Mekka der Fußball ein Gassenfeger ist

Der Fußball im Ski-Mekka Schladming boomt! Nach Sturm, GAK, Hartberg und Voitsberg weisen die Obersteirer die fünftgrößte Zuschauerzahl in der aktuellen Saison auf – 6630 Fans strömten bisher in das Schladminger Stadion, was einen Schnitt von 737 Zuschauern pro Heimspiel bedeutet. Freitag sahen sogar 950 Fans das 2:1 gegen Gamlitz.