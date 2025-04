Warum zweifeln Sie an Pilnaceks Selbstmord?

Eine italienische Boutique in der Kremser Altstadt. Im Café gegenüber sitzt Karin Wurm und blinzelt in die Frühlingssonne. Hellblaue Bluse, Trachtensakko, sizilianische Ohrringe. Ihren Laden hat die 54-jährige Unternehmerin während des „Krone“-Interviews immer fest im Blick. Die französische Bulldogge „Helene“ läuft aufgeregt zwischen Geschäft und Lokal hin und her. „Christian hat sie geliebt“, erzählt ihre Besitzerin und sucht das Beweisfoto auf ihrem Smartphone. Da ist es: Pilnacek mit Helene auf dem Schoß. Andere Selfies zeigen Karin und Christian auf Partys, bei Ausflügen, zu Hause auf der Couch. Sie sehen glücklich aus.