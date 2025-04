Schon als Bub in Landshaag mit PS-Fieber infiziert

Vorm Motorrad-Bergeuropameisterschaftlauf am Samstag und Sonntag in Landshaag, bei dem wieder 10.000 Fans erwartet werden, hörte sich die „Krone“ um, was solche PS-Spektakel auch emotional auslösen können. „Wir sind eine Veranstaltung für die ganze Familie, man wird bei uns schon als kleines Kind infiziert“, sagt mit Markus Altenstrasser der Veranstalter der Tempohatz am Berg.