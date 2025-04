300 km/h am Berg sind für ihn nicht verrückt genug

Genau 3620 Meter werden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 186 km/h in nur knapp 70 Sekunden absolviert. Das sind die Fakten des schnellsten Motorradbergrennens Europas, das am 13. April wieder als EM-Lauf in Landshaag über die Bühne geht und bei dem Höchstgeschwindigkeiten von 300 km/h (!) erreicht werden. Wohlgemerkt auf einer abgesperrten öffentlichen Straße und nicht auf einer Rennstrecke!