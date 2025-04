Warum dieses Rennen für ihn so emotional wird

„Im Winter war ich schon wieder sehr verbissen, oder besser gesagt, bin ich alles sehr erfolgsorientiert angegangen, das Sportlerherz lebt ja nach so vielen Jahren trotzdem noch“, spricht Österreichs langjähriges Motocross-Aushängeschild Pascal Rauchenecker an, dass er ursprünglich heuer große Ziele hatte und sogar in der ADAC MX Masters, der wohl zweitstärksten Liga nach der WM, mit seiner Husqvarna aufzeigen wollte. Zudem wollte er in Österreich wie schon überraschenderweise in seinem Comeback-Jahr um den Staatsmeistertitel mitfahren.