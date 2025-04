Zweite Stufe von Trumps Zollpaket ist in Kraft

Trump feiert „Tag der Befreiung“

Bereits am Samstag war der erste Schritt des Maßnahmenpakets in Kraft getreten: pauschale Importzölle von zehn Prozent auf Waren aus allen Ländern. Trump hatte die Pläne davor bei einer Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses präsentiert – unter dem Titel „Tag der Befreiung“. Nach dem US-Vorstoß kündigten mehrere Länder Gegenmaßnahmen an. Andere setzen auf Verhandlungen.