Innerer Kreis: Trumps gefährliches Berater-Trio

In Trumps erster Amtszeit sorgte Rufo dafür, dass ein Dekret erlassen wurde, das CRT in Behörden und öffentlichen Einrichtungen untersagte. Er arbeitete eng mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis zusammen, insbesondere bei der Einführung des „Don’t Say Gay“-Gesetzes, das die Thematisierung von LGBTQ-Themen an Schulen stark einschränkt.