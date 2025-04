Wer Trump verstehen will, muss den „Playboy“ lesen

Die Irren regieren das Irrenhaus

Für die Verwirklichung seiner heiß geliebten Zölle brauchte der 79-Jährige aber Narrenfreiheit. Der Unterschied zu seiner ersten Amtszeit ist, dass die Insassen nun die Anstalt regieren. Die „Adults in the Room“ („Erwachsenen im Raum“) wurden durch Ja-Sager und Ideologen ersetzt, die seine Ideen befeuern. Was sich der Republikaner in den Kopf setzt, wird ohne Rücksicht auf Verluste durchgezogen.