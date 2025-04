Regierung will Bevölkerung mehr einbinden

Künftig will die Regierung die Bevölkerung in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik einbinden, etwa in Form von Bürgerversammlungen. Man wolle auch mehr Bewusstsein für Demokratie, Risiken und Bedrohungen in Schulen und Ausbildungseinrichtungen schaffen, hieß es. Fachleute aus Wissenschaft und Wirtschaft sollen ebenfalls stärker eingebunden werden.