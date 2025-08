Fahrneuling (17) kracht mit Fahrerseite gegen Baum

Im Fahrzeug eingeklemmt

Der Lenker und der 19-jährige Beifahrer aus Fraham wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr Eferding befreit werden. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert. Seine Mitfahrer wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Linz bzw. Kepler Uniklinikum gebracht.