Happy End für einen verzweifelten Linzer (42)

„Ich hab’ über sein Schicksal, das mich sehr bewegt hat, in der ,Krone’ gelesen“, sagt Robert Oberleitner, Geschäftsführer des gemeinnützigen Wohnbauträgers Neue Heimat. Er setzte sofort alle Hebel in Bewegung und es gelang ihm, in der Freistädter Straße in Linz-Urfahr für E. eine leistbare Wohnung zu organisieren, die der 42-Jährige ab 1. November beziehen kann. „Sie ist 23 Quadratmeter groß und kostet inklusive Betriebskosten nur 232 Euro monatlich. Lediglich Fernwärmekosten fallen noch an. Das dürfte auch für Herrn E. leistbar sein – günstiger geht es nicht.“