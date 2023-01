Maserati Grecale: Den muss man wirklich wollen ...

Ein mächtiger Kühlergrill mit dem markentypischen Dreizack, dazu die drei kleinen Lüftungsgitter beidseits an den vorderen Kotflügel, das sind die Stellen, an denen man den Grecale auf Anhieb als Maserati erkennt. Ansonsten ist er einfach ein einigermaßen dynamisch gezeichnetes 4-Meter-85-SUV. Die Matrix-LED-Scheinwerfer liegen in der Front wie in einem Porsche, die seitliche Linie könnte von Audi stammen, die Heckleuchten mit ihrem leicht grantigen Blick erinnern an Jaguar.