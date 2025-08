Neuer Vertrag: Messi darf künftig bei Miami alles

Was konkret damit gemeint ist: Die spanische „Marca“ will in Erfahrung gebacht haben, dass die Verhandlungen schon knapp vor dem Abschluss stehen. Aufhören ist für Messi demnach auch mit 38 Jahren noch lange kein Thema, erst recht nicht mit Blick Richtung WM 2026. Der neue Vertrag soll laut dem Bericht zumindest bis 2028 laufen, dann ist Messi 41. Aber, und jetzt kommt das Spezielle am Vertrag: Messi selbst soll bestimmen dürfen, wie lange er kickt und wie lange der Vertrag läuft. Danach winkt ihm ein Posten im Klub-Management. Kurz: Messi darf laut neuem Vertrag praktisch alles.