Gefährliche Szenen: Brocken löst sich aus Fassade

Nicht auszudenken, wenn das herabfallende Fassadenteil jemanden getroffen hätte! Doch so weit kam es zum Glück nicht, als es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Innsbrucker Schöpfstraße zu dem Unglück kam. Der Brocken krachte und zersplitterte auf dem darunterliegenden Gehsteig. Dieser wurde von der eintreffenden Polizei abgesperrt, es wurden sowohl die Berufsfeuerwehr als auch die Baupolizei alarmiert.