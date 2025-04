Mindestsicherung runter und Sicherheit neu denken

Wenn Leistung sich nicht mehr lohnt

Doch all diese Versprechen haben einen Preis. Und der führt mitten hinein in eines der brisantesten Themen dieses Wahlkampfs: die Finanzierung der Sozialausgaben. Emmerling stellt ein Rechenbeispiel in den Raum, das bewusst schmerzt: Eine Familie mit drei Kindern, bei der beide Eltern arbeiten, habe am Ende des Monats nur rund 350 Euro mehr als eine Familie ohne Arbeit. „Das ist eine Schieflage. Wenn man sich durch eigene Leistung nichts mehr aufbauen kann, dann läuft etwas falsch.“

Die Neos fordern deshalb eine Reform der Mindestsicherung. Statt Bargeld wollen sie mehr Sachleistungen. Die Begründung: So komme das Geld direkt bei den Kindern an – und nicht dort, wo man es aus Bequemlichkeit versickern lässt. „Wer nicht arbeiten kann, den unterstützen wir. Aber wer nicht arbeiten will, hat kein Recht auf dauerhafte Finanzierung durch andere“, sagt Emmerling. Eine Kürzung sei kein Selbstzweck, sondern „ein Gebot der Fairness“. Eine einheitliche Lösung auf Bundesebene sei notwendig – und überfällig.