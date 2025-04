So teuer werden Strafen für Zweitwohnsitze

Kostbarer Grund und Boden für all jene, die nur ein paar Mal im Jahr ihre Urlaubswohnung beziehen und den Gemeinden trotzdem mit Infrastruktur-Bedarf auf den Taschen liegen: Das soll künftig immer schwieriger werden. Urlaubsregionen wie Zell am See sind im Kampf gegen illegale Zweitwohnsitze schon erprobt. Zuletzt wurden 300 Verdachtsfälle dokumentiert und angeschrieben, bestätigt Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ).