1. LANDESLIGA

Golling bleibt dank Last-Minute-Elfer ungeschlagen

Salzburg
24.08.2025 22:30
Golling drehte in Mühlbach spät zum Jubel ab.
Golling drehte in Mühlbach spät zum Jubel ab.(Bild: Tröster Andreas)

Nach dem Abstieg aus der Salzburger Liga scheint Golling endgültig in der neuen Spielklasse angekommen zu sein: drei Siege im Landescup und nun sieben Punkte aus den ersten drei Ligapartien in der 1. Landesliga. Mit 3:2 gewann die Reinthaler-Elf am Samstagabend bei Mühlbach im Pinzgau, dank eines Nervenkrimis im Finish.

0 Kommentare

Dabei sah es lange nach einem souveränen Gollinger Auswärtserfolg aus: Bereits nach 45 Minuten führte der Favorit mit 2:0, hatte sogar das 3:0 am Fuß. Doch Mühlbach kam nach der Pause wie verwandelt zurück, nutzte zwei Konter und glich in der 88. Minute tatsächlich zum 2:2 aus. Die über 300 Fans im Pinzgau witterten bereits eine Sensation – und das Spiel wurde zunehmend hitzig.

Spannung bis zum Schluss
Tief in der Nachspielzeit gipfelte diese Spannung dann: Ein weiter Einwurf segelte in den Strafraum, zwanzig Spieler tummelten sich im Getümmel. Der Ball sprang auf, ein Gollinger wollte abziehen, ein Mühlbacher klärte – und traf dabei den Mann. Elfmeter! Während die Gastgeber protestierten, schnappte sich Florian Lienbacher als Vizekapitän den Ball. Der 28-Jährige, seit Kindheitstagen beim Klub, war selbst gefoult worden und übernahm die Verantwortung. „Ich musste selbst wegschauen“, gestand Trainer Alexander Reinthaler später. Lienbacher verlud den Torhüter cool, schob links halbhoch ein – und verwandelte das Stadion in der 95. Minute in ein Tollhaus.

Zitat Icon

Das sind Momente, die dich als Trainer zwei Jahre älter machen!

Golling-Coach Alexander Reinthaler

Alle Mitspieler rannten zum Matchwinner, die Spieler lagen sich in den Armen, die Bank stürmte den Platz. „Die Motivation war so groß, die hätten in den letzten Sekunden noch einen Marathon laufen können“, schilderte Reinthaler den Moment. Am Ende stand ein hart erkämpfter, aber umso emotionalerer 3:2-Auswärtssieg.

Formkurve stimmt
In dieser Saison ungeschlagen und im Spitzenfeld der Liga etabliert, beweist Golling, dass die Mannschaft die Abstiegssorgen abgeschüttelt hat. „Eigentlich hätten wir den Deckel früher draufmachen müssen – ein Remis wäre vielleicht auch fair gewesen“, so Reinthaler, „aber solche Siege geben einer Truppe unheimlich viel Energie.“ Für den Coach steht fest: „Wir können mit dem Saisonstart hochzufrieden sein.“ Thomas Schaier

1. Landesliga: Seekirchen Juniors – Bergheim 1:1 (0:0), Tamsweg – Berndorf 2:5 (1:2), ASV Salzburg – Koppl 4:0 (2:0), Mühlbach/Pzg. – Golling 2:3 (0:2), Elixhausen – Mittersill 1:1 (0:0), Pfarrwerfen – ATSV Salzburg 0:2 (0:1), Altenmarkt – St. Michael 3:5 (2:2).

Salzburg

