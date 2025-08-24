Golling bleibt dank Last-Minute-Elfer ungeschlagen

Spannung bis zum Schluss

Tief in der Nachspielzeit gipfelte diese Spannung dann: Ein weiter Einwurf segelte in den Strafraum, zwanzig Spieler tummelten sich im Getümmel. Der Ball sprang auf, ein Gollinger wollte abziehen, ein Mühlbacher klärte – und traf dabei den Mann. Elfmeter! Während die Gastgeber protestierten, schnappte sich Florian Lienbacher als Vizekapitän den Ball. Der 28-Jährige, seit Kindheitstagen beim Klub, war selbst gefoult worden und übernahm die Verantwortung. „Ich musste selbst wegschauen“, gestand Trainer Alexander Reinthaler später. Lienbacher verlud den Torhüter cool, schob links halbhoch ein – und verwandelte das Stadion in der 95. Minute in ein Tollhaus.