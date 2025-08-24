Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frauen-Bundesliga

Salzburg Frauen verpassen Sieg bei Heimauftakt

Salzburg
24.08.2025 15:56
Vina Crnoja (li.).
Vina Crnoja (li.).(Bild: Gintare Karpaviciute - FC Red Bull Salzburg Women)

Das Damenteam von RB Salzburg spielte im zweiten Saisonspiel der neuen Bundesliga-Saison remis. Im ersten Heimspiel der neuen Ära kassierten die Bullen Frauen in der Akademie in Liefering gegen Altach erst spät das 1:1.

0 Kommentare

Heimspielpremiere misslungen! Die Damen von Red Bull Salzburg spielten in ihrem zweiten Saisonspiel gegen Altach 1:1. In der Akademie in Liefering gingen die Salzburgerinnen durch ein Elfmetertor von Vina Crnoja mit 1:0 in Führung, kassierten in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich.

Die Salzburgerinnen zeigten von Anfang an, was sie vorhaben: ein intensives, schnelles Spiel nach vorne. Dadurch kamen sie in den ersten Minuten auch zu der einen oder anderen Halbchance, Zählbares schaute allerdings nicht heraus und so ging es torlos in die Kabinen.

Lesen Sie auch:
Jubel bei Salzburg
Sieg in Überzahl
Salzburg macht mit dem LASK kurzen Prozess
23.08.2025
Zum ersten Mal
„Bullen“-Juwel im Bosnien-Kader gegen ÖFB-Team
24.08.2025

In Hälfte zwei starteten die Gäste aus Vorarlberg besser, trafen in der 49. Minute nach einer Ecke per Kopf die Latte. Für das Heimteam war das ein Wachrüttler, denn in der Folge übernahm die Truppe von Dusan Pavlovic wieder das Kommando. Stürmerin Emelie Kobler vergab nach 56 Minuten eine Topchance, als sie allein auf die gegnerische Torhüterin zulief, das Tor dann aber verfehlte.

Der Torjubel nach dem Elfmetertor von Crnoja.
Der Torjubel nach dem Elfmetertor von Crnoja.(Bild: Gintare Karpaviciute - FC Red Bull Salzburg Women)

In der 62. Minute pfiff Schiedsrichterin Olivia Tschon nach Handspiel Elfmeter für Salzburg. Stürmerin Vina Crnoja verwandelte souverän ins Kreuzeck. Als es schon nach einem Heimsieg für Salzburg aussah, schlug Altach in Person von Joelle Meister noch einmal zu und glich aus.

Frauen-Bundesliga: Red Bull Salzburg – Altach 1:1 (0:0). Tore: Crnoja (63.), Meister (93.). Red Bull Salzburg (4-1-3-2): Fischer; L. Spinn, Hamzic, Schirmbrand (76. Krinzinger), Illinger; Grabovac; G. Spinn (36. D‘Angelo), Grünwald (76. Gragger), Gierzinger; Crnoja, Kobler (92. Ganisl).

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
135.414 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
125.810 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
116.806 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2261 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1515 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Wien
Messergewalt in Wien: „Syrer sind Herausforderung“
1079 mal kommentiert
Das Waffenverbot am Reumannplatz wirkt. Bald wird das auch am Yppenplatz so sein, ist die ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf