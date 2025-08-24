Salzburg Frauen verpassen Sieg bei Heimauftakt

In Hälfte zwei starteten die Gäste aus Vorarlberg besser, trafen in der 49. Minute nach einer Ecke per Kopf die Latte. Für das Heimteam war das ein Wachrüttler, denn in der Folge übernahm die Truppe von Dusan Pavlovic wieder das Kommando. Stürmerin Emelie Kobler vergab nach 56 Minuten eine Topchance, als sie allein auf die gegnerische Torhüterin zulief, das Tor dann aber verfehlte.