Salzburg Frauen verpassen Sieg bei Heimauftakt

Das Damenteam von RB Salzburg spielte im zweiten Saisonspiel der neuen Bundesliga-Saison remis. Im ersten Heimspiel der neuen Ära kassierten die Bullen Frauen in der Akademie in Liefering gegen Altach erst spät das 1:1.
Heimspielpremiere misslungen! Die Damen von Red Bull Salzburg spielten in ihrem zweiten Saisonspiel gegen Altach 1:1. In der Akademie in Liefering gingen die Salzburgerinnen durch ein Elfmetertor von Vina Crnoja mit 1:0 in Führung, kassierten in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich.
Die Salzburgerinnen zeigten von Anfang an, was sie vorhaben: ein intensives, schnelles Spiel nach vorne. Dadurch kamen sie in den ersten Minuten auch zu der einen oder anderen Halbchance, Zählbares schaute allerdings nicht heraus und so ging es torlos in die Kabinen.
In Hälfte zwei starteten die Gäste aus Vorarlberg besser, trafen in der 49. Minute nach einer Ecke per Kopf die Latte. Für das Heimteam war das ein Wachrüttler, denn in der Folge übernahm die Truppe von Dusan Pavlovic wieder das Kommando. Stürmerin Emelie Kobler vergab nach 56 Minuten eine Topchance, als sie allein auf die gegnerische Torhüterin zulief, das Tor dann aber verfehlte.
In der 62. Minute pfiff Schiedsrichterin Olivia Tschon nach Handspiel Elfmeter für Salzburg. Stürmerin Vina Crnoja verwandelte souverän ins Kreuzeck. Als es schon nach einem Heimsieg für Salzburg aussah, schlug Altach in Person von Joelle Meister noch einmal zu und glich aus.
Frauen-Bundesliga: Red Bull Salzburg – Altach 1:1 (0:0). Tore: Crnoja (63.), Meister (93.). Red Bull Salzburg (4-1-3-2): Fischer; L. Spinn, Hamzic, Schirmbrand (76. Krinzinger), Illinger; Grabovac; G. Spinn (36. D‘Angelo), Grünwald (76. Gragger), Gierzinger; Crnoja, Kobler (92. Ganisl).
Kommentare
