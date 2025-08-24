Jazzfestival Saalfelden vermeldet Rekordbilanz

Mit 98 Prozent Auslastung, über 28.500 Konzertbesuchen und einer nie dagewesenen Ticketnachfrage zieht das 45. Jazzfestival Saalfelden die erfolgreichste Bilanz seiner Geschichte. Künstler aus 26 Ländern machten die Stadt vier Tage lang zur Bühne für Jazz in all seinen Facetten.
Das 45. Jazzfestival hat heuer neue Maßstäbe gesetzt: Noch nie zuvor wurden so viele Tickets verkauft, noch nie war die Auslastung höher. 28.500 Konzertbesuche bedeuten eine Rekordmarke in der Geschichte des Festivals. 190 Musiker aus 26 Ländern sorgten dafür, dass sich Saalfelden für vier Tage in ein klingendes Zentrum des internationalen Jazz verwandelte.
Das Programm reichte von großen Konzerten auf der Mainstage über intime Begegnungen in kleinen Sälen bis hin zu Auftritten mitten in der Natur. Damit unterstrich das Festival einmal mehr seinen Anspruch, nicht nur eine Plattform für den zeitgenössischen Jazz zu sein, sondern auch neue Räume für das Musikerlebnis zu öffnen.
Immer mehr junge Besucher finden derzeit den Weg nach Saalfelden, ebenso steigt der Anteil internationaler Gäste. Gleichzeitig wächst die Zahl jener, die aus der Region selbst kommen.
Ein Höhepunkt des Jahres war die Verleihung des „EJN“-Award for Adventurous Programming, der das mutige und vielfältige Kuratieren des Programms würdigt.
Laut einer aktuellen Wertschöpfungsstudie beträgt der regionale Effekt rund 5,3 Millionen Euro. Viele Gäste verlängern ihren Aufenthalt, was Hotellerie, Gastronomie und Handel gleichermaßen zugutekommt.
Mit einem Budget von 870.000 Euro, davon 180.000 Euro durch Ticketverkäufe gedeckt, wurde das Festival heuer abgewickelt. Nach diesem Jubiläum richtet sich der Blick bereits nach vorne: Das 46. Jazzfestival Saalfelden wird von 20. bis 23. August 2026 stattfinden und soll erneut Jazzfans aus aller Welt anziehen.
