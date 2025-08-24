Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Über 28.500 Besucher

Jazzfestival Saalfelden vermeldet Rekordbilanz

Salzburg
24.08.2025 19:00
Die Formation Bezau Beatz heizte auf der Mainstage ein.
Die Formation Bezau Beatz heizte auf der Mainstage ein.(Bild: Julian Gruber)

Mit 98 Prozent Auslastung, über 28.500 Konzertbesuchen und einer nie dagewesenen Ticketnachfrage zieht das 45. Jazzfestival Saalfelden die erfolgreichste Bilanz seiner Geschichte. Künstler aus 26 Ländern machten die Stadt vier Tage lang zur Bühne für Jazz in all seinen Facetten.

0 Kommentare

Das 45. Jazzfestival hat heuer neue Maßstäbe gesetzt: Noch nie zuvor wurden so viele Tickets verkauft, noch nie war die Auslastung höher. 28.500 Konzertbesuche bedeuten eine Rekordmarke in der Geschichte des Festivals. 190 Musiker aus 26 Ländern sorgten dafür, dass sich Saalfelden für vier Tage in ein klingendes Zentrum des internationalen Jazz verwandelte.

Das Programm reichte von großen Konzerten auf der Mainstage über intime Begegnungen in kleinen Sälen bis hin zu Auftritten mitten in der Natur. Damit unterstrich das Festival einmal mehr seinen Anspruch, nicht nur eine Plattform für den zeitgenössischen Jazz zu sein, sondern auch neue Räume für das Musikerlebnis zu öffnen.

Immer mehr junge Besucher finden derzeit den Weg nach Saalfelden, ebenso steigt der Anteil internationaler Gäste. Gleichzeitig wächst die Zahl jener, die aus der Region selbst kommen. 

Ein Höhepunkt des Jahres war die Verleihung des „EJN“-Award for Adventurous Programming, der das mutige und vielfältige Kuratieren des Programms würdigt. 

Laut einer aktuellen Wertschöpfungsstudie beträgt der regionale Effekt rund 5,3 Millionen Euro. Viele Gäste verlängern ihren Aufenthalt, was Hotellerie, Gastronomie und Handel gleichermaßen zugutekommt.

Mit einem Budget von 870.000 Euro, davon 180.000 Euro durch Ticketverkäufe gedeckt, wurde das Festival heuer abgewickelt. Nach diesem Jubiläum richtet sich der Blick bereits nach vorne: Das 46. Jazzfestival Saalfelden wird von 20. bis 23. August 2026 stattfinden und soll erneut Jazzfans aus aller Welt anziehen.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
127.819 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
86.378 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
81.677 mal gelesen
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2267 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1515 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1097 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf