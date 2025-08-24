Jazzfestival Saalfelden vermeldet Rekordbilanz

Das Programm reichte von großen Konzerten auf der Mainstage über intime Begegnungen in kleinen Sälen bis hin zu Auftritten mitten in der Natur. Damit unterstrich das Festival einmal mehr seinen Anspruch, nicht nur eine Plattform für den zeitgenössischen Jazz zu sein, sondern auch neue Räume für das Musikerlebnis zu öffnen.