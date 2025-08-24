Trotz 0:2 gegen Wacker schöpft FC Pinzgau Mut

Indes gibt es in der Trainer-Causa von Bischofshofen wenig Neues. Patrick Reiter hat sich mit Ex-Bürmoos-Coach Ivan Dragicevic zweimal getroffen, zu einer Unterschrift kam es aber noch nicht. „Wir werden uns noch einmal treffen“, betont Dragicevic, der sich bei seinem neuen Klub sicher sein will, auch zwei Angebote aus Oberösterreich hat.