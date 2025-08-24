Zweiter Täter nach Raub mit Messer festgenommen

Wohl um Bargeld ist es gegangen, als die beiden Männer am 12. August am späten Abend einen 32-jährigen Lokalmitarbeiter in Elisabeth Vorstadt mit einem Messer bedrohten. Bei der weiteren Auseinandersetzung wurden unter anderem eine Fensterscheibe des Lokals eingeschlagen und auch ein 38-jähriger Zeuge verletzt.