Zweiter Täter nach Raub mit Messer festgenommen

Zivilfahndern ins Netz gegangen ist am Freitag ein 29-jähriger Türke in der Stadt Salzburg. Er wird verdächtigt, am 12. August gemeinsam mit einem 20-jährigen Syrer einen schweren Raub begangen zu haben. Dabei wurde unter anderem ein 32-jähriger Lokalmitarbeiter mit einem Messer bedroht.
Wohl um Bargeld ist es gegangen, als die beiden Männer am 12. August am späten Abend einen 32-jährigen Lokalmitarbeiter in Elisabeth Vorstadt mit einem Messer bedrohten. Bei der weiteren Auseinandersetzung wurden unter anderem eine Fensterscheibe des Lokals eingeschlagen und auch ein 38-jähriger Zeuge verletzt.
Bei der sofort eingeleiteten Fahndung schnappte die Polizei den 20-jährigen tatverdächtigen Syrer. Sein Komplize entkam – und ging Zivilfahndern am Freitagabend ins Netz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.
Beide Beschuldigten befinden sich mittlerweile in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen versuchten schweren Raubes, Körperverletzung, Sachbeschädigung und versuchter Nötigung.
Kommentare
