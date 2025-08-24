Schwarzach bremste Bramberg erneut, 0:0 in Bürmoos

Keinen Sieger brachten die Sonntagsmatineen in der Salzburger Liga. Während Bürmoos nach dem Trainerabgang gegen Anif nicht über ein 0:0 hinauskam, rettete Bramberg in Überzahl ein Remis bei den ungeliebten Schwarzachern.
Schon beim Gastspiel in Liga vier vor zwei Jahren holten die Pongauer vier Punkte gegen Bramberg. Sollten sie die Wildkogler, die seit vergangenem Oktober kein Sonntagsspiel verloren hatten, erneut fordern? Die Antwort lautete ja! „Wir haben sie angepresst, was wir eher von ihnen erwartet hatten und die erste Viertelstunde dominiert“, berichtete Trainer Mario Krimbacher. „Daher war auch die Führung verdient“, pflichtete Bramberg-Obmann Martin Innerhofer bei. Im Konter enteilte Bozic allen und schoss hoch ein (10.). Danach kamen die Pinzgauer auf, doch der Ausgleich wurde ihnen wegen höchst strittiger Abseitsstellung aberkannt. Als dann Rangetiner nach Querpass in den Rückraum doch traf, erhielt das Spiel eine neue Dynamik. Denn unmittelbar darauf sah Luca Amering eine harte Ampelkarte am Spielfeldrand, weil er beim Holen des Balls im Aus einen Gegenspieler touchierte, der prompt umfiel.
Nach der Pause traf Chancenwucher auf leidenschaftliche Verteidigung.
Bramberg-Obmann Martin Innerhofer fasst zusammen.
Topscorer rettete Remis in Überzahl
Zu zehnt warfen die Hausherren alles rein, kamen aber ordentlich unter Druck. „Aber wir haben immer wieder die falschen Entscheidungen getroffen“, haderte derweil Innerhofer. Auf der Gegenseite ließ Debütant Hochleitner zwei Gegner aussteigen und schickte Bozic auf die Reise, der erneut traf. „Ein Wahnsinn“, strahlte Krimbacher. Am Ende nahmen die Gäste aber einen Punkt mit. Denn während ein Kopfball nur an die Latte ging, machte es Topscorer Nico Lukasser-Weitlaner besser und erzielt nach Ecke aufs kurze Eck mit Köpfchen sein achtes Saisontor – 2:2. Am Ende musste auch Schnaitl bei den Gästen frühzeitig vom Feld – Gelb-Rot nach einer Rangelei mit einem Gegenspieler. Für den bisherigen Tabellenführer waren es zwei verlorene Punkte. Indes waren die Hausherren zufrieden. „Wir sind heimstark, aber das war auch eine Topleistung meiner Buam“, fand Krimbacher.
Weiter warten auf ersten Sieg
Keine Tore gab es parallel in Bürmoos zu sehen. Anif verlor nach früher Doppelchance durch Hadzic den Faden, später rettete Keeper Preyhaupt den Gästen bei einem Permanschlager-Kopfball den Punkt. „Leistungsgerecht“, fand Bürmoos-Obmann Robert Eckschlager das Remis zum Debüt von Interimstrainer Valentino Jovic. Anif-Trainer Thomas Eder resümierte: „Wir haben speziell nach der Pause eine gute Entwicklung gesehen und sind mit zwei Sechsern sicher gestanden. Gewisse Dinge brauchen bei uns eben noch Zeit, dazu zählt auch die Torgefahr.“ Mehr als ein Lattentreffer durch Joker Rexhepi ging sich nicht mehr aus. Während Ex-Profi Brandner nach Blessur wieder mit an Bord war, knöchelte Verteidiger Neureiter im Finish um und musste verletzt runter.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.