Schwarzach bremste Bramberg erneut, 0:0 in Bürmoos

Schon beim Gastspiel in Liga vier vor zwei Jahren holten die Pongauer vier Punkte gegen Bramberg. Sollten sie die Wildkogler, die seit vergangenem Oktober kein Sonntagsspiel verloren hatten, erneut fordern? Die Antwort lautete ja! „Wir haben sie angepresst, was wir eher von ihnen erwartet hatten und die erste Viertelstunde dominiert“, berichtete Trainer Mario Krimbacher. „Daher war auch die Führung verdient“, pflichtete Bramberg-Obmann Martin Innerhofer bei. Im Konter enteilte Bozic allen und schoss hoch ein (10.). Danach kamen die Pinzgauer auf, doch der Ausgleich wurde ihnen wegen höchst strittiger Abseitsstellung aberkannt. Als dann Rangetiner nach Querpass in den Rückraum doch traf, erhielt das Spiel eine neue Dynamik. Denn unmittelbar darauf sah Luca Amering eine harte Ampelkarte am Spielfeldrand, weil er beim Holen des Balls im Aus einen Gegenspieler touchierte, der prompt umfiel.