Keine Wehmut trotz Highlight gegen Wacker

FC-Pinzgau-Urgestein Tamas Tandari trauert Karriereende bei Hit gegen Wacker Innsbruck nicht nach. Der Ungar erwartet rund 1500 Zuschauer in Saalfelden. Seiner Mannschaft will er noch Zeit geben.
Auf den FC Pinzgau könnte heute eine vereinsintern rekordverdächtige Kulisse daheim in Saalfelden warten. Denn in der vierten Runde der Westliga kommt Wacker Innsbruck! „Wir erwarten 1500 Zuschauer“, freut sich Sportdirektor Tamas Tandari auf die Fans des Tiroler Traditionsklubs.
Das Klub-Urgestein, das erst im Sommer seine Karriere beendet hatte, bereut es auch vor so einem Highlightspiel nicht, die Schuhe an den Nagel gehängt zu haben: „Ich habe seither nicht einmal das Gefühl gehabt, dass ich noch mitspielen will.“ Sportlich wartet sein Team noch auf den ersten Sieg. „Die Mannschaft braucht Zeit. Ich habe ein gutes Gefühl“, ist der Ungar aber noch ruhig.
