Keine Wehmut trotz Highlight gegen Wacker

Das Klub-Urgestein, das erst im Sommer seine Karriere beendet hatte, bereut es auch vor so einem Highlightspiel nicht, die Schuhe an den Nagel gehängt zu haben: „Ich habe seither nicht einmal das Gefühl gehabt, dass ich noch mitspielen will.“ Sportlich wartet sein Team noch auf den ersten Sieg. „Die Mannschaft braucht Zeit. Ich habe ein gutes Gefühl“, ist der Ungar aber noch ruhig.