Urlaub im Schatten der Olivenbäume

Laut Internet gibt es am Peloponnes etwa 3000 Olivenbäume. Ich habe sie nicht nachgezählt, aber die die grüne Landschaft mit Ölbäumen, so weit das Auge reicht, besticht. Wir sind nach Athen geflogen und haben nach einem Stopp in der griechischen Hauptstadt den Landweg über den beeindruckenden Kanal von Korinth gewählt, um ein paar Tage am Meer zu verbringen. Das Ziel ist Costa Navarino. Rund um die Bucht von Navarino hat Vassilis C. Constantakopoulos Land aufgekauft – er wollte, nachdem er es zu etwas gebracht hatte, seiner Heimat Messinien etwas zurückgeben und die natürliche Schönheit schützen.