Vom Kaukasus ans Schwarze Meer

Tiflis ist reich an Kultur und Geschichte

Wir sind bereits seit mehreren Tagen unterwegs. Turkish Airlines brachte uns von Wien via Istanbul nach Tiflis, der Hauptstadt Georgiens. Die Stadt ist reich an Sehenswürdigkeiten. Malerisch auf einem Felsen über dem Fluss Kura thront die Metheki-Kirche. Von hier offenbart sich ein wunderbarer Blick auf die Narikala-Festung und das Bäderviertel. Die heißen Schwefelquellen von Abanotubani werden unterirdisch gespeist und stehen eng mit der Gründung der Stadt in Verbindung.