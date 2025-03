Diese Partei gab am meisten für den Wahlkampf aus

Für die Nationalratswahl 2024 durften Österreichs Parteien maximal je 8,66 Millionen Euro ausgeben. Wie tief sie tatsächlich in die Tasche gegriffen haben, mussten sie nun an den Rechnungshof übermitteln. Am meisten gab demnach die ÖVP mit 7,9 Millionen Euro für den Wahlkampf aus.