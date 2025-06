Sensation! Gold und Silber für Ländle-Weine

Bezüglich der Qualität von in Vorarlberg produzierten Weinen gibt es ein schönes Bonmot, das einst Roland Neuwirth, legendärer Frontmann der Wiener „Extremschrammeln“, anlässlich eines Gastspiels im Ländle zum Besten gab: Er habe am Vorabend zum ersten Mal in seinem Leben einen Vorarlberger Wein probiert, ließ er das Publikum wissen. Danach befragt, ob er noch ein Glaserl wolle, kam ihm folgende Antwort über die Lippen: „Jo eh – aber nur, wenn’s die Essiggurkerl vorher außer gebt’s.“ Die Anekdote ist rund 15 Jahre alt – und seither hat sich in Vorarlberg in Sachen Weinanbau viel getan. Wer einen Rebensaft aus dem Ländle kostet, dessen Gesicht verzieht sich heutzutage nicht mehr zwangsläufig zu einer Grimasse. Ganz im Gegenteil: Mittlerweile halten hiesige Weine sogar dem Vergleich mit den Produkten der traditionellen Anbaugebiete stand.