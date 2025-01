FPÖ erhält 7,5 Mio. Euro mehr aus Bundesmitteln

NEOS für „deutliche Kürzung“

Die NEOS forderten am Mittwoch per Aussendung eine „deutliche Kürzung“. Immerhin sei man „absoluter Spitzenreiter“ bei den Ausgaben von Steuergeld für Parteien, gleichzeitig gebe es aber nur wenig Transparenz bei den Ausgaben. „Allen voran die FPÖ kann nun beweisen, wie ehrlich ihre Kritik am gierigen Parteiensystem ist“, so Generalsekretär Douglas Hoyos. Die freiwerdenden Mittel sollen aus Sicht der NEOS stattdessen in eine gestärkte Medienförderung oder die Finanzierung eines gemeinsamen Werteunterrichts fließen.