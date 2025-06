China überholt Australien bei Lithium-Produktion

Die Dominanz Chinas dürfte der Studie zufolge danach weiter zunehmen. Bis zum Jahr 2035 werden demnach chinesische Minen voraussichtlich 900.000 Tonnen Lithium fördern, verglichen mit 680.000 Tonnen in Australien, 435.000 Tonnen in Chile und 380.000 Tonnen in Argentinien. Noch im Jahr 2023 war China der drittgrößte Produzent der Welt.