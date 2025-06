Sánchez läutet mit Wow-Look Hochzeitsmarathon ein

Noch in Schwarz und nicht in Weiß zeigte sich Lauren Sánchez am Mittwochabend beim Verlassen des Luxushotels Amon am Canal Grande. Gemeinsam mit ihrem Verlobten und Bald-Ehemann Jeff Bezos bestieg die 55-Jährige ein Wassertaxi, um die Millionen-Hochzeitssause in der Lagunenstadt einzuläuten. Wie das „People“-Magazin berichtete, soll das Paar ihre Gäste an diesem Abend zu einem stilvollen Dinner geladen haben.