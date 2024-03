EU-Wahlkampfkosten: Die Großen halten sich bedeckt

Ab sofort läuft der Zähler: Bis zum Wahltag am 9. Juni dürfen die Parteien jeweils maximal 8,66 Millionen Euro ausgeben. Die drei größten Parteien wollen ihre Budgets im Vorfeld freilich nicht beziffern. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker betonte in Bezug auf Europa- und Nationalratswahl lediglich: „Wir werden uns in beiden Wahlkämpfen an die gesetzliche Obergrenze halten.“