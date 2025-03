Xerox übernimmt Lexmark für ein „Taschengeld“

Der chinesische Drucker-Hersteller Ninestar verkauft die Tochter Lexmark zu einem Bruchteil der ursprünglich bekannt gegebenen Summe an den US-Rivalen Xerox. Das Transaktionsvolumen werde voraussichtlich zwischen 75 und 150 Millionen Dollar (rund 69,3 bis 138,6 Millionen Euro) liegen, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Pflichtmitteilung von Ninestar.