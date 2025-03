Luxus-Urlaub wird wegen Ramadan zur Enttäuschung

Für einen Kärntner hätte die Reise in den Nahen Osten ein besonderes Erlebnis werden sollen. Der „Krone“-Leser buchte über ein Reisebüro seine Reise in ein Luxusresort. Doch dort angekommen, entpuppte sich der Urlaub als herbe Enttäuschung. Denn in den Restaurants und Bars der Anlage herrschte Tristesse – der Grund: der muslimische Fastenmonat Ramadan.