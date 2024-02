Starke Kinder: Das sollten Eltern wirklich wissen

Haben Sie auch fleißig Ratgeber gelesen, als Sie Eltern geworden sind? Und haben die Tipps in der Praxis auch nicht so recht funktionieren wollen? Dann sind Sie damit nicht allein. Der Grund ist einfach: „Es gibt keine Blaupause“, weiß Elternberaterin Magdalena Kelaridis, „jeder Mensch ist einzigartig, deshalb funktionieren Ratgeber auch nur mäßig“. Sie erklärt uns, was wirklich wichtig ist, um Kinder selbstsicher zu erziehen.