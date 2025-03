Die Welt im Goldrausch: Edelmetall auf Rekordhoch

Die Prognosen schienen schon tollkühn: Auf 2600 US-Dollar könnte der Goldpreis 2025 steigen, hatten etliche Experten letztes Jahr vorausgesagt. Die US-Großbank Goldman Sachs lehnte sich dann noch einmal besonders weit aus dem Fenster: Bis Ende 2025 wären sogar atemberaubende 3000 US-Dollar möglich. Doch die Welt ist im Goldrausch, und so war es bereits am 14. März so weit.