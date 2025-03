Das steckt hinter Chelseas Milliarden-Offensive

Der Deal ist fix! Chelsea schlug wieder einmal am Transfermarkt zu, bediente sich gleich doppelt bei Sporting Lissabon. Für das Youngster-Duo Geovany Quenda und Dário Essugo legt man 75 Millionen Euro hin. Damit investierte der Klub für Talente zwischen 17 und 19 Jahren bereits 400 Millionen Euro. 52,5 Mille kostet alleine Rechtsaußen Quenda. Der freilich nur eine Investition für die Zukunft ist. Denn Offensivspieler haben die „Blues“ aktuell en masse. Insgesamt elf Angreifer stehen Trainer Enzo Maresca im Kader zur Verfügung. Was am ersten Blick völlig verrückt wirkt. Hinter den vielen Einkäufen steckt aber ein gerissenes Finanzmodell.